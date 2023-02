Priit Toobal: riigi roll on luua soodne ettevõtluskeskkond, mitte keelata ega käskida

Kehtiva korra järgi lepivad alampalga suuruses kokku tööandjad ja ametiühingud ehk siis Eesti tööandjate keskliit ja Eesti ametiühingute keskliit. Valitsusel on kokkulepitu kinnitaja roll. Kehtiv lahendus on toimiv, asjakohane ja arvestab töösuhte osapooli. Hoidku kõigevägevam meid selle eest, et jõuaksime olukorrani, kus valitsus või parlament hakkavad oma suva ja otsustustega ettevõtjatele alampalka ette kirjutama. Riigi osaks palgapoliitikas ei tohi saada ettevõtjatele palgamäärade ettekirjutamine, vaid soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, sealhulgas läbi maksupoliitika. Tunnistan, ka minu koduerakond on ühes varasemas kampaanias järsku alampalga tõstmist lubanud. Olin ka tollal selle lubaduse suhtes skeptiline.