Kuritegevuse näitajate poolest on Viljandimaa turvalisuse saar

Viljandi politseijuht Margus Sassi sõnul on see tõenäoliselt esimene kord, kui Viljandimaa on turvalisem kui Hiiumaa, Mandri-Eestis on meie maakond olnud kõige väiksema kuritegevusega piirkond juba aastaid. Ometi on siin kandis omad mured ning inimeste turvatunne pole pidevalt nii-öelda rohelises. Suurimat muret valmistavad politseile siia vargile sõitvad kurjategijad nii mujalt Eestist kui välismaalt.

Margus Sass, mida politsei selleks tegema peab või teha saab, et just Viljandimaal oleks kõige turvalisem elada? Või mis teeb Viljandimaa naabritega võrreldes turvalisemaks?

Kui vaatame enda kõrvale, siis tõesti, Valgamaa on peaaegu kaks korda kriminaalsem ja teine naaber Pärnumaa on ka üsna suure kuritegevusega maakond. Me oleme tõesti nagu turvalisuse saar siin teiste vahel.