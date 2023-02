Avalikud varjumiskohad pommi eest ei kaitse

Päästeameti ulatusliku evakuatsiooni nõunik Johannes Komissarov ütles, et avalikud varjumiskohad on mõeldud inimestele, kes ohu või ründe korral on linnatänavatel või sellistes hoonetes, mis varjumiseks ei sobi: on puidust, klaasfassaadiga või keldrita. Varjumiskoht peaks seega olema maa all raudbetoonist ehitises, millel on kaks väljapääsu, et tagada kiire evakuatsioon.