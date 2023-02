GALERII ⟩ Ugalas tähistati kontsertaktusega vabariigi aastapäeva, tunnustati linna tublimaid ja tänati märkajaid

Sündmust sai otseülekande vahendusel jälgida nii Sakala veebilehel kui YouTube'i videokeskkonnas, aga kõiki huvilisi oodati ka kohapeale osalema ning sissepääs oli tasuta. Kontsert algas Eesti vabariigi hümniga, misjärel linnapea Madis Timpson pidas kõne, kus meenutas aastataguseid ärevaid sündmusi ja sõjapõgenike aitamist ning tuletas kuulajatele meelde, et me elame terroristliku paariariigi kõrval ning me ei tohi seda unustada. Ta kutsus inimesi üles lisaks teiste aitamisele ka iseenda eest hoolitsema ja ennast väärtustama. "Meil kõigil on vabadus lubada aega iseendale!" rõhutas linnapea ning avaldas oma kõnes ka muret selle üle, et riik paneb kohalikele omavalitsustele üha uusi ülesandeid, aga ei anna raha nende täitmiseks.