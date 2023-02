Sakala ja Järva Teataja korraldatud valimisringkonna esinumbrite debatil vilksatas hetkeks haruldus, mida keegi ei uskunud enam eksisteerivat, pesueht poliitiline latimeeria: reformierakondlane Jürgen Ligi nõustus oma põlise vimmamehe, EKRE-lase­ Jaak Madisoniga. See ainus üksmeelehetk oli pärast seda, kui Madison oli nentinud, et valimislubaduste maksumuse võrdlemisel pole mingit mõtet, sest programmi pannakse kirja absoluutselt kõik, mis meelde tuleb, ja on hea, kui koalitsiooni pääsev erakond saab oma lubadustest 10 protsenti teoks teha. Ja kõik lubavad kõike, sest kõik lubavad kõike.