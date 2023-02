NOSTALGIA ⟩ "Enamjagu lippudest olid täitsa uued ning õigetest wärwidest" ehk Kuidas kajastas Sakala vabariigi aastapäeva 100 aastat tagasi

Nagu allolevast tekstist näha, siis väga palju see aeg praegusest ju ei erinenudki – ilm oli külm, meeleolu pidulik, olukord Euroopas ärevavõitu ning Viljandis korjati raha vabadussõjas langenutele samba rajamiseks.

Kell ¾ 11 kogusid kõik sõjawäe osad Wabaduseplatsile, peale sõjawäe weel tuletõrjujad ja seltskondlikud organisatsioonid. Õhus keerlesid 8 aeroplani. Keskkohale kogusid walitsuse ja Riigikogu liikmed, diplomaatiliste saatkondade esitajad ja teised kutsutud külalised. Ameerika Ühisriikide saadik oli eriliselt pidustustele sõitnud. Peetri ausamba alus oli pidupäewaks täiesti ära koristatud. Paraadi komandeeris kindral Unt. Paraadi wõttis wastu sõjaminister kindral Soots. Terwitas kõige pealt riigiwanem Kukk. Ta tuletas meele langenud wabadussõja kangelasi ja tähendas, et meie 6-at iseseiswuse aastat rahutuse tähe all algame, kuid loota wõib, et Euroopa rahulikuks jääb ja uute sõdade wapustusi karta ei ole.