«Töötasin 1980. aastatel liiklusinspektorina ja seetõttu oli mul väga keeruline oma meelsust välja näidata. Miilitsas oli selline valve kogu aeg peal, et iga väiksemgi rahvuslik meelsus, isegi kui see oli juhuslik, sai karistatud. Näiteks sai üks poiss meil 24. veebruaril poksitrennis korraliku paugu silma alla ja see koht läks siniseks. Ta ise oli aga musta peaga ja tema perekonnanimi oli Valge. Ülemused arvasid, et see oli tal kõik meelega organiseeritud. Ta sai ametialase noomituse ja sel päeval saadeti ta koju.