GALERII ⟩ Viljandi tähistas vabariigi aastapäeva rongkäiguga õrnas lumesajus ja suure rahvamassiga

Ümbruskonnas tehti lõbusõite hobukaarikul ning keskpäeval oodati spordisõpru aastapäeva matkale Viljandi järve äärde, kus huvilised said kaasa lüüa terviserajal kõndides või suusatades, samuti uisutades järvel. Viljandi lossimägedes Filosoofide alleel oli üles seatud Peep Tobrelutsu heliinstallatsioon "Helisev mets".

Linnapea Madis Timpson tõdes lauluväljakul, et ta isiklikult ei mäleta nii suurt rahva huvi vabariigi aastapäeva tähistamise vastu ja nii arvukat külastajate hulka – laululava ja selle ümbrus olid rahvast täis, paljud pered kelgutasid nõlvadel koos lastega. "Mul on tegelikult süda rahul – see näitab, et ei ole inimestel vabariigist ega vabadusest ükstaskõik," rääkis linnapea rahulolevalt. "Ma olen viies kord linnapeana sellel üritusel ning tõepoolest ei mäleta, et oleks varem nii palju inimesi kokku tulnud. Ja väga palju on lapsi! Oma osa mängib selles kindlasti ilus talvine ilm, mis inimesi välja meelitab, aga kindlasti on praegused olud maailmas need, mis inimesi on mõtlema ning seda pidupäeva kõrgemalt hindama pannud."

Linnapea nentis, et möödunud, kahe manifesti ettelugemise vahele jäänud aasta on temal ja linnavalitsusel läinud väga töiselt ja kiirelt. "Üks järjekordne kohanemisaasta," tõdes ta. "Kui eelnevad aastad olid koroona-aastad, siis nüüd saime rinda pista sõja, energiakriisi, inflatsiooniga ja, mis seal salata, linnaeelarvetki on olnud selle tõttu väga keeruline kokku panna."