Heimtalis tunnustati Viljandi valla tublimaid

Viljandi valla aukodanikuks kuulutati haridusjuht Piret Kuropatkin, kes on vedanud aastakümneid Tarvastu piirkonna hariduselu ning arendanud välissuhteid. Ämmuste kooli direktori ja Tarvastu valla haridusjuhina töötanud Kuropatkin on andnud panuse suhete loomisesse Rootsi, Norra ja Taani lasteaedade ja kodanikuühendustega. Ta osaleb meelsasti projektide kirjutamises ja nende elluviimises, olles olnud Heino Parsi animafilmifestivali korraldustiimis algusest peale. Samuti tegeleb aukodanik hoogsalt Tarvastu piirkonna kultuuripärandi hoidmisega.

Viljandi valla teenetemärgi said Kaitseliidu Sakala maleva vabatahtlik noortejuht ja rühmapealik Antonina Eek, Pärsti küla hing, raamatukoguhoidja Olga Sööt, Viiratsi kooli asutaja ja pikaaegne juht Külli Saat ning aktiivne Naiskodukaitse liige, traditsioonide hoidja ja noorsootöö eestvedaja Vika Zieds.

Heakorrakonkursi "Kaunis kodu 2022" preemiad said Anu ja Marko Moorats, Pille Vanamb, Kristina ja Tarmo Õismaa, Veronika ja Andrus Heinsoo ning Margot Suija ja Madis Takel.

Viljandi valla aasta noorsootegija tiitli pälvis noori toetava ja inspireeriva tegevuse eest Eha Fjodorov, kes on Kolga-Jaanis nii noorsootöötaja kui kooli huvijuht.

Viljandi valla aasta noor Adeele Soovere on ettevõtlik kogukonnaliige, kes on vanemate toetusel tegelnud juba mõnda aega kodukohas masinajäätise müügiga ja teenitud tulu andnud Ukraina sõjas kannatavate inimeste toetuseks. Tütarlapse puhul toodi välja osavust meeskonda juhtida ja innustada, ühtlasi on ta õpilasesinduse liige.