VLND Burger rahuldab klientide soovi ja hakkab kodulinnas burgerit pakkuma

VLND burger sai möödunud nädala neljapäeval kätte bussi, mille nad nüüd endale sobivaks kujundavad, et viljandlastele sealt burgereid pakkuma hakata. Pildil VLND juhatuse liikmed (vasakult) Kristo Leemet, Kris Süld, Kristiin Elmat ja Oskar Berggren.

"Miks teie nimi selline on? Viljandis teil ju seda kohta ei ole!" Just seesuguseid küsimusi ja telefonikõnesid saab Tallinnas ja Tartus tegutsev tänavatoidurestoran VLND Burger vaat et iga nädal. Märtsi algusest tuleb ettevõte juurte juurde tagasi ja hakkab ka viljandlastele burgerit pakkuma.