Triinu Tints: lein on pikk ja katsumusterohke teekond

Kuigi emotsioonid on universaalsed, on kõik inimesed unikaalsed ja tähtis on teadvustada, et see, mis toetab ühte, ei pruugi aidata teist. Lapse kaotanud, leinas vanema kõrval olla on keeruline, sest ei pruugi teada, mida öelda või teha. Samas on teiste toetus kriisiolukorras väga vajalik. Paavo Piik on oma näidendis «Üle oma varju» öelnud: «Lihtne vajadus inimliku sideme järele kaalub teatud hetkedel üles kõik muu, ka loogika ja loodusseadused». Sellest nähtub, et kõige tähtsam on olla kohal, olla olemas – pereliikme, sõbra, kolleegi või tööandja rollis.