«Selle tunnustuse üle on mul suur tänutunne ja rõõm,» sõnas 65-aastane Enn Raieste, kes on 35 aastat olnud kehalise kasvatuse õpetaja Mõisaküla koolis ning tõstetreener Mõisakülas. Viimased kuus aastat on ta tõstetreenerina kaks korda nädalas jaganud huvilistele näpunäiteid ka Abja-Paluojal, kus on nelja põrandaga tõstesaal.