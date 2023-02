Repliik ⟩ Paratamatu!

Keeruline on arusaajaks ja leplikuks jääda, kui järjest rohkem veniv kumm ajus ühel hetkel heleda plaksuga katkeb. Tuleb uue kirja teavitus ja loodad, et äkki see on midagi toredat. Näiteks mõnel päevakajalisel teemal kirjutatud sisukas, toimetamist vaat et mitte vajav ja täpselt 6800 tähemärgi pikkune arvamuslugu, soovitavalt kelleltki, kes ei ole poliitik. Aga ei, kiri on hoopis ühelt teenusepakkujalt, kes annab teada, et sinu igakuine arve kasvab kahe euro võrra. Viimasest samalaadse sisuga kirjast ongi juba mitu nädalat möödas.