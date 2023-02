Lauri Läänemets: alampalga tõstmine kaitseks vaesuse eest tuhandeid viljandimaalasi

Küllap on Eestis vähe neid perekondi, kelle elatustase on nii kõrge, et hinna- ja intressitõusud nende toimetulekut üldse pole mõjutanud. Kõige valusamalt löövad sellised kriisid aga väiksema sissetulekuga inimesi – noori peresid, pensionäre, üksikvanemaid. Alampalka teenib peaaegu 15 protsenti Eesti töötajatest: kümned tuhanded inimesed teenindus- ja tootmissektoris, aga ka haridus- ja sotsiaalvaldkonnas. Kui tahame inimeste toimetulekut päriselt kaitsta, peaksime alustama just alampalga tõstmisest