Viivi Luik esitleb salongiõhtul oma uusimat teost

Linnaraamatukogu direktor Reet Lubi rääkis, et uue ürituste sarja puhul muudetakse Viljandi Linnagalerii üheks õhtuks millekski salongilaadseks. "Inimestel on võimalik võtta tassike teed, maiustada küpsistega ning nautida õhtut. Salongiõhtute külalised kirjutavad eri žanrites. Tahame, et seal saaks kogemusi arutada ja jagada ning küsimusi esitada."