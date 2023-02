Hittanimafilm "Sierra" jõuab Eesti teleekraanile

"On väga suur au, et saame filmi esimest korda Eesti telepublikule näidata just Eesti Vabariigi aastapäeval," ütles filmi produtsent Aurelia Aasa.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib film loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest.



"Sierra" esilinastus aasta eest Prantsusmaal ja suvel avas see Eestis Pimedate Ööde festivali armastusfilmide festivali Tartuff. Praeguseks on see valitud enam kui 130 festivali kavva ja võitnud üle 40 auhinna.



Ameerika filmiakadeemia auhinda pääses "Sierra" jahtima tänu Oscari-kvalifikatsiooniga võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco IFF ja Palm Springs ShortFest. Akadeemia liikmete hääletusel jõudis see eelvalikust edasi lühinimekirja ehk 15 sekka.



Eesti filmidest on varem Oscari nominentide eelvalikusse pääsenud "Tõde ja õigus", "Vehkleja" ning "Mandariinid", mis jõudis ka nominentide sekka.

"Sierra" on esimene Eesti film, mille on ostnud mainekas USA indie-platvorm The Criterion Channel. Lisaks on seda müüdud Euroopa telekanalitele, muu hulgas Artele ja Soome YLE-le.