Keskerakonna esinumber Jaak Aab: praegune madal maksubaas ei vea välja

Jaak Aab, kui te 2016. aastal pärast Priit Toobalit ja Oudekki Loonet Keskerakonna peasekretäriks saite, oli üks teie ülesandeid partei rahaasjad korda saada ja korruptsioonivaim välja rookida. Vaadates viimaste aastate uudiseid, tundub, et kas ei ole teie Herakles või on Keskerakond räpasem kui Augeiase tallid.

Rahaasjad said kindlasti paremaks. Kõigepealt, kui need garantiikirjad välja ilmusid, tuli üldse välja selgitada, mis kohustused meil on. Ja ongi asjad korda saadud, meil ei ole ühtegi võlga.

Aga mis puudutab nüüd … Meil on liikmeid palju. Ja igas erakonnas võib selliseid asju juhtuda. Oleme öelnud, et meil on nulltolerantsus selles suhtes ja vastavalt sellele oleme ka reageerinud. Kui on mingi asi pooleli, ehkki inimene pole veel süüdi mõistetud, siis ta kindlasti taandab ennast kõigilt vastutavatelt kohtadelt. Kui on selgem asi, siis oleme ka erakonnast välja visanud. Seda tööd tuleb endiselt teha. Me ei seedi korruptiivseid tegusid.