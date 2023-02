Olen viimasel ajal tähele pannud, et kui soovin leida kiiresti Eesti või muu maailma olulisi uudiseid, avan esmalt Eesti rahvusringhäälingu (ERR) veebilehe. Minu arvates on ERR kõige paremini vastu pidanud veebiajakirjanduse kolletumisele ja tarbetule sõnavahule. Artiklite pealkirjad on enamasti selgelt informatiivsed ning ka sisu kokku pandud niimoodi, nagu peaks üks klassikaline uudis välja nägema.