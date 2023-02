Kadri Paas: nähtamatu sõda nähtavate lahingute taustal

Kuigi käes on Eesti sünnipäeva nädal, peame rääkima rasketel teemadel. Venelaste sõjakuriteod on Ukrainas kestnud juba terve aasta, Vene rahvas kiidab oma naaberriigi rahulike elanike tapmise heaks ning mullu kevadel ja suvel Eestiski riiklikul tasemel aetud jutud sellest, et ründajal lõpevad raketid, tankid ja inimesed, on osutunud valeks. Jätkub inimesi, tapvat tuld ja rasket soomust.

EI MAKSA arvata, et Vene Föderatsioon käituks konventsionaalse rünnaku korral Eestiga leebemalt kui Ukrainaga. Laste, naiste ja vanurite tapmine ja piinamine ning elektri(ala)jaamade, haiglate ja koolide süstemaatiline hävitamine on venelaste sõjapidamise osa. Selle eesmärk on moraali mahasurumine, et rahvas hakkaks oma valitsuselt ise alistumist ja vastupanu lõpetamist nõudma. Seepärast peab Eesti 200 õigeks, et kogu Eesti territoorium Sõrvest Narva ja Dirhamist Valgani saaks kaetud mitmekihilise õhu- ja raketikaitse integreeritud süsteemiga. Selliseid komplekse oleks tervikliku kaitse saavutamiseks vaja vähemalt neli.