FILMIARVUSTUS ⟩ "Suvitajad" purustab publiku naeruampulli

"Johan (Meelis Rämmeld), võta autost asjad," kamandab meest Sohvia Maria (Kaire Vilgats), kel filmi jooksul varuks hoopis teistsugused, tänapäeva ühiskonna käekäiku peegeldavad ja pilkavad mõttevälgatused, kui oleme kuulnud legendaarse Lia Laatsi suust filmis "Siin me oleme!" (1978).

Tegelaste suhe joonistub välja samalaadsetes kokkupõrgetes, nagu Juhan Smuul on need 1968. aastal valminud monoloogis "Suvitajad" üles ehitanud. Sündmuste käiku on aga teisendatud ja üht-teist juurde loodud.