Nagu ütles teenistusriste kätte andnud lõuna prefektuuri prefekt Vallo Koppel, asusid need julged mehed politseinikuna tööle juba siis, kui Eestis olid veel Vene relvajõud. Tagasi mõeldes oli see vapper tegu, et leida endas mehisust panna selga sinimustvalgega munder.