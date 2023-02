Viljandimaa kiireim Tartu maratonil: see sõit jääb lumeolude poolest meelde, raske oli

"See maraton jääbki lumeolude poolest meelde: raske sõit oli ja pikem pool tundi tavapärasest. Ei libisenud nii, nagu oleks võinud," rääkis Indrek Hubel. "Suusk pidas. Läksin ilma pidamismäärdeta, karestasime põhja ära ja see töötas. See oli tänase ilma variant."