Viljandit katab tihe lumevaip, uuel nädalal prognoositakse kuni 20 külmakraadi

Laupäeva öösel sadas Viljandis maha paks lumi. Pühapäeval jätkub tihe lumesadu. Foto on tehtud pühapäeva lõunal.

Viljandis on inimestel käed tööd täis, et puhastada radu lumest, mida on sadanud kogu öö ja päeva. Lumesadu jätkub ja talv näitab end veel muulgi moel: ilmaprognoosi järgi võib järgmise nädala keskpaigas tulla isegi 20 külmakraadi.