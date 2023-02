Viljandimaa kuulitõukajad vormistasid Eesti meistrivõistlustel kaksikvõidu

Meeste kuulitõukes Eesti meistri tiitli 18.77-ga võitnud Jander Heil nentis Postimehele antud kommentaaris, et ei jäänud võistlusega rahule. "Tulemus midagi erilist pole. Tehniliselt läks jube kangutamiseks. Kiirust ja tehnikat ei suutnud kokku panna. Ei saa salata, et Eesti siserekord on sel sisehooajal olnud mõtetes, aga paraku nii," vahendas Heili öeldut Postimees Sport. Eesti siserekord on 19.87.