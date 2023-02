Toiduauto, mille luugist tuleb Itaalia hõngu

"Kas ananass käib pitsa peale?" See on vana hea küsimus, mida küsida pitsade tegijatelt ja sööjatelt, olgu nad siis toidugurmaanid või -foobid.

"Ikka käib! See on maitse asi," ütles Pizzeria Pantalone üks eestvedajatest Villem Varik. "Paljud asjad käivad pitsa peale. Näiteks anšoovised. See on üks peamisi pitsasid, mille üle olen väga uhke. Sitsiilias kunagi esimest korda sain. Või siis õiged soolatud metsaseened – need annavad sellise lataka juurde."