"Et miks Uueveskil? See tundus kuidagi loogiline jätk: looduskaunis, nii ilus org ja ühtlasi minu isiklik kokkupuude selle kohaga," rääkis kohvikuöö programmi korraldaja Gea Valner ja selgitas, et tema vaarvanemad ehitasid omal ajal sinna maja.