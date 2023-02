Lisaks sellele leiab Ligi, et riigieelarve seis on kohutav: laenuraha najal elamine ja vastutustundetu toetustega laristamine on viinud riigi kursile, millelt tuleks kiiresti ümber pöörata, kui majandus veidi kosub. Esialgu tuleb aga kriisiaeg üle elada ning jutt maksude vähendamisest on tema sõnul süüdimatu.