Civicu rooli haarasid, õigemini kolm kohta autos hõivasid Sakala ajakirjanikud Priscilla Õmblus, Merlin Kuld ja Sigrid Koorep. Kellelgi meist ei ole autonduses ülearu suuri teadmisi, kuid juhiluba on kõigil ja sõitnud oleme ka üksjagu. Nii lähenesime aasta autole nagu tavasõitjad või siis nagu need, kes esmalt ikka auto värvi vaatavad ja alles siis, kui see on sobilik, ka tehnilisi andmeid uurivad.