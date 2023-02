Vaba mõte ⟩ Marko Suurmägi: selle sajandi viisakaimad valimised

Kahtlustasin juba lehte nähes, aga ei uskunud. Küsisin üle ja sain kinnituse, et need arvud tähistasid rahasummat, mida ajaleht poliitikutele honorariks maksis. Nii et see volikokku soovija, kes andis oma foto ja lisas juurde lühikese ennast tutvustava teksti, sai viis, ning see, kes kirjutas pikemalt, kümme krooni.