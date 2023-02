Raamatute pühakojale pühendatud elu

Küllap pole Eestis just palju inimesi, kes on töötanud raamatupoes üle 60 aasta. Küllap pole Eestis just palju antikvariaadipidajaid, kes on saanud presidendilt ordeni. Päris kindlasti pole Eestis aga mitut antikvariaati, mis oleks jõudnud raamatusse. Mai Palo ja tema Viljandis Lossi tänaval paiknenud antikvariaat on selle kõigega hakkama saanud.