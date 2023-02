Kuigi "Unistaja" on eelkõige lugu kahest juhuslikul teel kokkusattunud noorest otsingulisest hingest, keda ühendab, küll erineva elukogemuse põhjal, trauma, mis ei lase neil anduda oodatud armastusele, ilmestab see ka igavesti väldanud küsimusi inimeseks olemise mõttetusest ja valust, valikuid, mida teha ja mida jätta selleks, et leida mitte konstrueeritud ideaal, vaid rahu eneses.