«Veearve on mul otsekorraldusega,» rääkis Aasa. «Kui pangalt makseteavitus tuli, siis vaatasin, et 83 eurot, issand taevas! Helistasin tarbijakaitsesse, nemad ütlesid, et osaühingu Ramsi VK hinnad on konkurentsiametiga kooskõlastatud ning seaduslikud.»