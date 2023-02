Valimiste eel tabab mind iga kord meeleheide, sest reklaame tuleb uksest ja aknast lakkamatult. Valimistega seotud asjadest on tiine televisioon, raadio ja kirjutav meedia. Näiteks Vikerraadios on õhtune uudistesaade tihti asendatud poliitikute valimissaate kordusega. See kõik on tüütu ja väsitav, unistan normaalse elu juurde naasmisest. Saan aru, et poliitikutel on vaja ennast ja erakondade programme tutvustada. Aga kas see kõik peab nii pealetükkiv olema?