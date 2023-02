Võhma kogukonnamaja juurde tuleb aiamaja

Põhja-Sakala vallavalitsus andis kodulehel teada, et on saanud Leaderi projektitoetust Võhma kogukonnamaja juurde aiamaja ehitamiseks. Projekti eeldatav kogumaksumus on 30 000 eurot, millest toetus moodustab 27 000 eurot. Projekt viiakse ellu käesoleva aasta suvel.