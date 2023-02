Soe küla garaažide juhtumi teeb küsitavaks aga see, et kuludest katab suure osa riik. Selleks läheb 45 000 eurot maksumaksja raha. Ettevõtja enda omaosalus 20 000 eurot annab tõepoolest alust oletada, et mingisugune kaval plaan nende garaažidega on. Aga milline, seda me teada ei saa, sest ettevõtja peitub ärisaladuse argumendi taha. Loomulikult ei peagi ärisaladustega enne elluviimist leheveergudel lehvitama, aga kui mängus on maksumaksja raha, siis eeldaks suuremat läbipaistvust ja avatust. Kas ja kuidas sellest kohalik elanik kasu saab, peaks olema selge Sakalale, vallavanemale ja ka kõigile teistele, eelkõige maksumaksja raha eest toetusi jagavatele riigiasutustele endile.