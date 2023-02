Eesti 200 esinumber Ando Kiviberg: meie elu on enesekindlalt üha sügavamale sohu marssimine, samal ajal ise arvame, et väga kihvt on kõik

Esimese sammuna tuleks tema arvates riigieelarve laiali lammutada ja õhust tühjaks lasta ning siis see uuesti, mõistlikult kokku panna. See aitaks katta kulukaid valimislubadusi. Suurem eesmärk on aga muuta Eesti energiat eksportivaks maaks ning panustada praegusest märksa enam inimeste haridusse, et ükski töökätepaar raisku ei läheks.