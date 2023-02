Viljandi tähistab vabariigi aastapäeva

Linnavolikogu esimees Helmen Kütt ütles pressiteate vahendusel, et pidupäeval on paslik tänada ja tunnustada neid, kes teevad enam, kui palk või töökoht eeldab.

Linnapea Madis Timpson nentis, et Eesti riigi aastapäev on meie ühine pidupäev. «Ma usun, et päevakavast leiavad kõik endale midagi meelepärast, et luua sellest ilusaid mälestusi ja veeta toredalt aega pere ning lähedastega,» ütles ta.