Peatöövõtja, aktsiaseltsi Ehitustrust juhatuse esimees Kaido Somelar ütles, et ehitustöö läks käima jaanuari lõpus.

Küsimusele, kuivõrd kulgeb kõik praegu plaanikohaselt või on juba ka üllatusi, vastas ta, et algul kulgeb kõik ikka plaanipäraselt, aga see tähendab ka üllatusi.