Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak ja tegevusjuht Marge Robam usuvad, et väske välimuse ja sisu saanud hoonesse on inimesel üha sagedamini asja.

Viljandi muuseumi hoovimaja üle kahe aasta kestnud remont lõppes talve hakul. Nüüd on see ka sisustatud, selles töötab tegevusjuht ning üha enam on viljandlastel ja linna külalistel põhjust üle ukse astuda.