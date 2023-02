Lasteaia direktor Lea Matson ja õppejuht Urve Leemet ei suutnud kuuldut esmapilgul uskudagi. "See oligi kõik või?" imestasid nad justkui ühest suust. Lasteaia ühe vanema rühma lapsed sõid samal ajal ning söögiriistade klõbin varjutas sireeni täielikult, nii et lapsed ei kuulnud midagi. Väiksemad olid selleks ajaks kas juba lõunauinakuks voodis või asutasid end sinna, aga neidki see õrn hääl segada ei saanud.