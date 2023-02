Viljandis saadeti viimsele teele kõrge palavikuga surnud pisike Ukraina laps

Sakala teada kerkis haigestunud lapsel palavik üle 40 kraadi ning esmakordne pöördumine haiglasse lõppes sellega, et laps saadeti vanematega koju tagasi. Et olukord muutus üha halvemaks, pöördusid vanemad kiirabi poole ja siis saadeti ta kiiresti Tartusse. Laps jõudis Tartu ülikooli kliinikumi laste intensiivravi osakonda, aga seal tema süda seiskus.

Ukrainast Viljandisse sõjapakku tulnud lapse vanemate esindajad on esitanud Viljandi haigla vastu kaebuse sotsiaalministeeriumisse ja oma riigi saatkonda. Annetusi kogutakse pere tarbeks lapse tädi Yuliia Bandurko kontole EE851010011925265226 eeskätt selleks, et palgata juriidiline esindaja, kes aitaks korraldada vanemate suhtlust haiglaga.

Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee ütles, et Viljandi haigla ei saa andmekaitseseadusest tulenevatel põhjustel jagada avalikkusega patsiendi tervisesse puutuvat infot. "Me mõistame perekonna šokki ja valu nii ootamatu sündmuse puhul ning tunneme kaasa," lisas ta.

Valdvee sõnul ootab haigla praegu lisainfot ning suhtleb tihedalt Tartu kiirabiga, et koos välja selgitada, mis juhtus. "Kui asjaolud on selgunud, teeme kindlasti ohujuhtumi arutelu, millesse on kaasatud patsiendiga tegelnud ravimeeskond. Sellised arutelud on osa meie kvaliteedisüsteemist, mis aitavad juhtunut paremini mõista ning vajaduse korral kitsaskohtadega tegelda."