Mari Jürjens toob oma laulud endisesse kodulinna

Vabakutseline näitleja, laulja ja laululooja usub muusika võimesse olla toeks ja hoida lootust. "On olnud üsna keerulised ajad, just seetõttu pean oluliseks muusikat luua ja edasi anda," rääkis ta. "Mul on hea meel anda kontsert vabariigi aastapäeva eel just Viljandis, kus olen õppinud ja mõnda aega elanud. Ja laulda eesti keeles, hoida oma lauludes Eestimaa loodust ja selle karget ilu."