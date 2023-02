Selle, kui meedik on korraldanud endale fiktiivseid vastuvõtte, on avastanud üldjuhul patsiendid. Seda saab teha oma digilool silma peal hoides ning anomaaliate avastamise korral tuleks sellest teada anda.

Pettusi, mille puhul on mõni meditsiinitöötaja registreerinud oma vastuvõtule suvalisi inimesi, et saada kas lisatulu või vaba aega, avastavad kontrollijad enamasti üksnes siis, kui patsient on ise oma digiloost anomaalia avastanud. Statistika näitab, et inimesed käivad oma digiloos üsna tihti.