Meelde ei jäänud see juhtum mulle aga mitte sellepärast, et kalli sõiduki omaniku trahvimine oleks mind parastama pannud. Isegi mitte seetõttu, et ma veidi vähem kui aasta kestnud parkimiskontrolli alles nüüd esimest korda oma silmaga nägin. On ju hästi teada, et linnavalitsuse ametnikud tegelevad sellega muu töö kõrvalt ning nende esmane ülesanne ei ole vales kohas seisvaid autosid otsida.