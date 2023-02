Juhtkiri ⟩ Väikeste asjade suur tähtsus

Keeruline on üle hinnata mõju, mida avaldavad Viljandi tuntusele, mainele ja turismile niisugused suurüritused nagu pärimusmuusika festival ja ümber järve jooks. Selle kõrval tuleks aga märgata ka väiksemaid algatusi. Sellised ettevõtmised nagu nädalavahetusel teoks saanud uisumaraton, valgusfestival «Viljandi tuled» ja miks mitte ka inimeste kokkuajamine laululavale, et teha üks hästi suur süda, on ju samuti olulised. Selleks, et meil oleks, mida nimetada kogukonnatundeks, Viljandi vaibiks. Üritusi korraldatakse siin ju nii suurtele kui väikestele, nii sportlikke kui ka selliseid, mis annavad kõigile võimaluse osaline olla, ning see valiku mitmekesisus ja võimalus üheskoos asju teha annavad ühele suhteliselt väikesele kogukonnale väga palju juurde.