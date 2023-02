Rahvakohtunikeks saab 30 huvilist

Nagu ütles Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsman, valitakse Tartu maakohtusse 160 rahvakohtunikku ning kui suur on iga omavalitsuse panus, sõltub linna või valla elanike arvust. Maakohtu esimees on määranud, et Viljandimaal kuulub Viljandi linnale 11 rahvakohtuniku kohta, Viljandi vallale üheksa ning Mulgi ja Põhja-Sakala vallale mõlemale viis kohta.