Häirekeskus tunnustas julgeid Lõuna-Eesti lapsi, kes olid helistanud hädaabinumbrile

Häirekeskuse lõuna keskuse juht Hedi Arukase rõõmustas, et sirguv põlvkond teab hästi, kuidas numbrile 112 helistada. "Hädaabinumbrile helistades on kõige olulisem anda täpset infot selle kohta, mis juhtus ja kus juhtus. Oluline on jääda rahulikuks, vastata päästekorraldaja küsimustele ja järgida saadud korraldusi. Lapsed on tähelepanelike kuulajatena eeskujuks paljudele täiskasvanutele," ütles Arukase.

Häirekeskus tunnustas Lõuna-Eesti piirkonnast kolme last, kes olid kutsunud abi oma lähedasele või sõbrale ning teavitanud tulekahjust. "Need olid musternäited, kuidas teha hädaabikõnet. Näiteks helistas 10-aastane Kassandra, et kutsuda kiirabi terviserikkega lähedasele. Kõigest aasta vanem Liisa kutsus kiirabi terviseprobleemiga tuttavale, jäädes ise rahulikuks ja vastates asjakohastele küsimustele. Hädaolukorras oskuslikku tegutsemist näitas ka 13-aastane Keijo, kes teatas tulekahjust," meenutas Arukase.