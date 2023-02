Vilja hind on eelmisest kevadest alates tublisti langenud

Õisu kandi osaühingu Milligrupp agronoom Sven-Erik Lohu ütles, et mullu mai keskel maksis söödanisu Muuga sadamas 399 eurot tonn. Edaspidi on hind langenud. Praegu on söödanisu kokkuostuhind 279 eurot tonn ning vahepeal oli see veel paarkümmend eurot väiksem. Sven-Erik Lohu lausus, et kui oleks kevadel kõige kõrgemal tasemel oma tulevase saagi hinna lukustanud, siis oleks see päris palju tulu toonud, paraku ta seda ei teinud.