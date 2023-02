Teater ei ole ainult suurte hoonete ja kutseliste truppide mängumaa

Teater on aga rahva seas endiselt populaarne. Seda kinnitab igat sorti teatrite suur arv, samuti see, et uuslavastusi on suuremat sorti teatrites (riigiteatrites ja projektiteatrites) aastas üle 200. Ja saalid on täis, õigemini enamasti täis. Järelikult puudutab teater inimeses midagi niisugust, mille järele ta tunneb vajadust, midagi niisugust, mis annab talle tuge ja jõudu. Südame teeb soojaks, kui rahvas mõne etenduse lõpul püsti seistes aplodeerib, olgu selleks siis Ugala «Arst» ja «Tule õige koju» või – miks mitte – Rakvere teatri kommertslik «Oi, Jonny».