Vastulause ⟩ Jaak Pihlak: Viljandi muuseum – pihtas, põhjas?

VILJANDI linnapea võttis vaevaks arvata 9. veebruari Sakalas midagi Viljandi muuseumi ümber kümme aastat käinud "laevade pommitamise" kohta. Olgu kohe öeldud, et nimetatud märuli eesmärk on ühe hästi toimiva riigiasutuse likvideerimine. Nüüd on sellesse mängu sekkumas ka Viljandi linn.